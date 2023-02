VIDEO | Florian Schieder: „Jetzt kennt man mich“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Noch vor wenigen Wochen wäre es unvorstellbar gewesen, dass Florian Schieder einen Dominik Paris oder Christof Innerhofer aus dem Rampenlicht drängt. Im Gegenteil: Im Sommer stand der 27-jährige Kastelruther kurz vor seinem Karriereende. Jetzt ist er als Kitzbühel-Zweiter bei der WM am Start und gilt bei Experten plötzlich als Geheimtipp. Wir haben uns mit dem Senkrechtstarter im Quartier der Azzurri in Courchevel getroffen und mit ihm über das Verletzungsdrama bei seiner WM-Premiere, den Kitz-Coup und seine Ambitionen in Frankreich unterhalten.