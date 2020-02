VIDEO | Fourcades und Bøs gemeinsame Medaillen-Party

Sie bekämpfen sich seit Jahren in der Loipe und am Schießstand, schnappen sich gegenseitig immer wieder Titel weg - und doch können Martin Fourcade und Johannes Thingnes Bø auch gemeinsam. Den Beweis dafür lieferten die beiden Dauerrivalen am Abend nach dem WM-Einzelbewerb (Fourcade holte Gold, Bø Silber), den sie im Falkensteiner Hotel mit einer kleinen Feier mitsamt Feuerwerk zusammen ausklingen haben lassen. Sowohl die Franzosen, als auch die Norweger nutzen die Unterkunft nur einige Hundert Meter vom Antholzer Biathlonzentrum entfernt als WM-Quartier.Die Einzelheiten lesen Sie auf