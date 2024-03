Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol feierte am Donnerstag den dritten Sieg in der Best-of-seven-Serie gegen den Villacher SV und kam so dem Halbfinale einen Schritt näher. Zu reden gab eine Szene, in der Daniel Frank übel getroffen wurde und bewusstlos auf dem Eis liegen blieb. Der HC Pustertal errang unterdessen gegen Fehervar den ersten Playoff-Sieg in der ICE Hockey League . Wir liefern die besten Szenen aus beiden Partien.