VIDEO | Freestyle-Star verwandelt Wohnung in einen Parcour

Andri Ragettli sorgt nicht nur in Slopestyle- und BigAir-Wettbewerben für spektakuläre Einlagen, immer wieder fasziniert er auch die Internet-Welt mit improvisierten Stunt-Videos. So auch dieser Tage, als der 7-fache Weltcupsieger die Zeit in häuslicher Quarantäne in der Schweiz nutzte, um seine Wohnung in eine Parcour umzubauen. Auf der Fensterbank balancierend, mit einer Balancerolle über den Esstisch fahrend und auf dem Bücherregal einen Salto machend, turnte er durch die eigenen 4 Wände. Dabei empfielt der Ausnahmesportler selbst: Bitte nicht nachmachen! Für jedes Like, den das Video auf Ragettlis Social-Media-Kanälen bekommt, will er übrigens einen Cent an die Weltgesundheitsorganisation für den Kampf gegen das Coronavirus spenden.Die Einzelheiten lesen Sie auf