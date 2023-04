VIDEO | Gibt’s jetzt eine Extra-Prämie, Dieter Knoll?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Aus 1:3 mach 3:3: Der HCB Südtirol Alperia hat in der Finalserie gegen Red Bull Salzburg eine hochspektakuläre Aufholjagd hingelegt und sich so ein absolutes Highlight erarbeitet, nämlich ein alles entscheidendes Endspiel vor heimischer Kulisse. Wir haben HCB-Boss Dieter Knoll am Dienstagabend nach dem 4:3-Erfolg im Salzburger Volksgarten interviewt und mit ihm nicht nur über das bevorstehende und alles entscheidende Spiel 7 am Freitag in Bozen gesprochen.