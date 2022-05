VIDEO | Gustav Thöni: „Und plötzlich sprang Tomba vom Sessellift“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Gustav Thöni ist eine lebende Legende. Südtirols bester Skifahrer aller Zeiten hat vier Mal den Gesamtweltcup gewonnen, Olympiagold geholt und ist Weltmeister geworden. Trotz des großen Rummels blieb er immer der nette Junge aus Trafoi. 50 Jahre nach seinem legendären Gold-Gewinn bei Olympia 1972 in Sapporo ist eine Biografie über den heute 71-Jährigen erschienen. Einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt’s in unserem Video, in dem Thöni die eine oder andere amüsante Anekdote seiner glorreichen Karriere preisgibt.