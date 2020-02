Dank einem 3:1-Heimsieg über den Klagenfurter AC ist der HCB Südtirol Alperia in der Zwischenrunde der Erste Bank Eishockey Liga weiterhin stark in Form. Die Highlights von Neuzugang Markus Pokkula & Co. gibt’s im Video. Ihren nächsten Auftritt haben die Foxes am Sonntag (17.30 Uhr) in Graz.Die Einzelheiten lesen Sie auf