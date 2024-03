Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Bozen darf weiterhin vom Finale in der ICE Hockey League träumen! Die Foxes haben am Dienstagabend in der Sparkasse Arena einen berauschenden Sieg im vierten Halbfinale gegen Salzburg gefeiert, wobei in den Schlusssekunden die Emotionen vor 5.000 Fans hochkochten. Für den HC Pustertal ging die Saison unterdessen zu Ende. Wir haben beide Spiele im Video.