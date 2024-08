Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Trotz seiner verpassten Olympia-Teilnahme ist Jannik Sinner in der Tennis-Welt allgegenwärtig. Nun hat der italienische Künstler Alexsandro Palombo auf einem Wandbild den Sextner Tennisstar gemeinsam mit Homer Simpson abgebildet. Veröffentlicht wurde dies am Montagmorgen in Mailand, an der Eingangstür des renommierten Tennis-Clubs Milano Alberto Bonacossa.