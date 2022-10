VIDEO | Jubel, Frust und ein Faustkampf: Das Derby elektrisiert

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Bozen und der HC Pustertal haben sich am Freitagabend in der Sparkasse Arena ein denkwürdiges Derby geliefert. Vor einer Rekordkulisse von 4627 Fans (nie zuvor waren es in einem Bozner Regular-Season-Heimspiel mehr) setzten sich die Foxes mit 6:2 durch. Die Emotionen und die Atmosphäre schossen durch die Decke. SportNews präsentiert die Highlights, die Stimmen der Sieger und Verlierer sowie ein besonderes Schmankerl, nämlich einen Derby-Faustkampf.