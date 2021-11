VIDEO | Kantersiege und Spitzenduelle

Montagabend ist SportNews-Spitzler-Zeit: Und dieser hat heute jede Menge Tore und Höhepunkte zu bieten. In der Oberliga werfen wir einen Blick auf den 4:1-Kantersieg von Tramin in Bruneck, in der Landesliga stehen das Naturnser Heimdebakel gegen St. Martin Moos (2:6), sowie das Topspiel zwischen Weinstraße Süd und Bruneck (1:0) im Mittelpunkt. Tore satt gab es auch beim Duell zwischen Terlan und Voran Leifers (5:2).Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz