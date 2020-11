VIDEO | Kurz vor ihrem Sieg: Vlhovas Warmup mitten im Dorf

Petra Vlhova hat am Donnerstag mit ihrem Sieg im Parallel-Riesentorlauf in Lech/Zürs einmal mehr ihre Klasse unter Beweis gestellt und ihre Ambitionen im Gesamtweltcup eindruckvoll unterstrichen. Ihrem Coup ging allerdings ein ganz besonderes Aufwärmprogramm voraus: Während ihre Rivalinnen vor einer finalen Entscheidung für gewöhnlich im Hotelzimmer entspannen, Analysen durchführen oder höchstens mal für kurze Zeit auf den Fahrrad-Ergometer steigen, zog es Vlhova raus auf die Straße. Mit Hütchen steckte sie sich am Asphalt einen engen Kurs, schnallte sich jeweils fünf Rollen unter die Skischuhe und fuhr den Parcour rauf und runter. Die verwunderten Blicke der Passanten hat die Slowakin dabei in Kauf genommen. SportNews liefert hier exklusive Bilder vom skurrilen Warmup.Die Einzelheiten lesen Sie auf