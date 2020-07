VIDEO | Marion Viertler: Das völlig andere Mega-Talent

Die Parallelen liegen auf der Hand: Marion Viertler und Jannik Sinner sind beide 18 Jahre jung, beide kommen aus Südtirol und beide gelten in der Tennisszene als Senkrechtstarter. Doch das war's mit den Gemeinsamkeiten. Denn während Sinner in den Top 100 der Welt angekommen ist, arbeitet sich Viertler (Nummer 824) gerade erst dorthin. In anderen Punkten unterscheidet sich die Vinschgerin sogar vom ganzen Rest der Tenniswelt: Ihre Eltern waren beide Religionslehrer und haben mit diesem Sport wenig am Hut; sie hat bislang alle Angebote renommierter Tennisschulen ausgeschlagen und sagt zu Instagram und Co. „das muss ich nicht haben“. Whatsapp benutzt sie erst seit ihrem ersten Turniersieg im vergangenen Winter. Hier liefern wir ein Portrait einer Sportlerin, die völlig abseits des Mainstreams lebt – und dennoch schon bald international für Furore sorgen könnte.Die Einzelheiten lesen Sie auf