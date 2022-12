VIDEO | Marokkanische WM-Party in Bozen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Marokko hat bei der Fußball-WM in Katar die Riesen-Sensation gelandet und Titelfavorit Spanien im Elfmeterschießen aus dem Turnier gekegelt. Dieser große Coup wurde nicht nur im nordafrikanischen Land ausgiebig gefeiert, sondern auch in vielen europäischen Städten. So auch in Bozen, wo sich nach Schlusspfiff am frühen Dienstagabend mehrere dutzend marokkanische Fans spontan trafen, um mit Jubelgesängen, Hupkonzerten und Autokorsos den Viertelfinaleinzug ihrer WM-Helden zu feiern.