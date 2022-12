VIDEO | Marokko-Party in Bozen: Fans feiern Sensation

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Feuerwerke, Gesänge, Autokorsos, überall feiernde Fans. Ob beim Public Viewing oder danach auf den Straßen: Bozen war am Samstag fest in marokkanischer Hand. Zahlreiche Marokko-Fans bejubelten den sensationellen Einzug ins Halbfinale. In einem regelrechten Krimi hatte Marokko Favorit Portugal mit 1:0 bezwungen.