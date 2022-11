VIDEO | McDavids nächstes Kunststück

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bei den Edmonton Oilers läuft es zurzeit nach vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen nicht rund – und das, obwohl sich Star-Spieler Connor McDavid in Topform befindet. Der Kanadier erzielte am Donnerstag (Ortszeit) bei der 2:7-Pleite gegen die Carolina Hurricanes seinen insgesamt 15. Saisontreffer in bester McDavid-Manier.