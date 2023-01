Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Bozen ist der ICE-Derbykönig in Südtirol. Am Freitagabend gewannen die Foxes auch die vierte Begegnung mit dem HC Pustertal in dieser Saison. Einer, der in der Defensive herausragte, war HCB-Crack Ryan Culkin. Der Kanadier ließ aber auch nach dem Match die Wogen hochgehen, als er mit provokanten Gesten vor der Pusterer Fankurve jubelte. Nicht zum ersten Mal, denn schon in den vergangenen Spielen ließ sich Culkin dazu hinreißen. Das Video.