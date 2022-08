Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nadia Delago hat in diesem Winter mit ihrer Olympia-Bronzemedaille für die große Show bei Südtirols Ski-Damen gesorgt. Ein Erfolg, der für die Grödner Skifahrerin auch Monate danach noch omnipräsent ist. Bei unserem Besuch in ihrer Heimat in Wolkenstein sprach die 24-Jährige über die turbulenten Tage nach Olympia, ihre Saisonvorbereitung, die größten Konkurrentinnen für den neuen Winter und über Schwester Nicol.