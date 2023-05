VIDEO | Napoli-Fans feiern auch in Südtirol

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Donnerstagabend hat Napoli erstmals seit 33 Jahren den Meistertitel in der Serie A gewonnen. Es folgte ein wilde Party-Nacht am Fuße des Vesuvs (SportNews berichtete). Gefeiert wurde allerdings in allen größeren Städten Italiens, sowie in vielen Metropolen rund um den Globus - von New York bis Buenos Aires. Auch in Bozen kamen mehrere Dutzend Napoli-Fans zusammen, um am Siegesplatz mit Gesängen, bengalischen Feuern, Fahnen und Schals in der Hand gemeinsam den Scudetto-Gewinn zu bejubeln.