VIDEO | Napoli-Ultras attackieren Frankfurter Fans

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Napoli und Eintracht Frankfurt sorgt im Vorfeld der Partie am Mittwochabend für viel Wirbel. Obwohl nach einem juristischen Hickhack keine Karten an Gästefans verkauft werden, pilgern zur Stunde tausende Anhänger der Frankfurter in die süditalienische Hafenstadt. Bereits am Dienstagabend sind 400 Personen aus der Frankfurter Ultraszene und deren befreundeten Anhänger von Atalanta über Salerno in Neapel eingereist. Die Polizei hat sie am Bahnhof empfangen, deren Personalien aufgenommen und sie in ein Hotel eskortiert. Auf dem Weg dorthin kam es zu ersten Angriffen von Napoli-Anhängern, die die Busse der Frankfurter mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern bewarfen. Bereits im Hinspiel hatte es zwischen beiden Fanlagern Ausschreitungen gegeben.