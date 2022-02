Montagabend ist SportNews-Spitzler-Zeit: Am Wochenende stand in der Oberliga der 2. Rückrunden-Spieltag auf dem Programm. Eine Überraschung gab es dabei in Obermais: Die Blau-Weißen stürzten Spitzenreiter Virtus Bozen (1:0). Zudem gibt es hier die Höhepunkte aus dem Derby zwischen St. Pauls und Tramin (1:1) und aus dem Spiel zwischen Brixen und Rotaliana (1:1).Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz