Wieder ist ein Fußball-Wochenende rum, wieder haben unsere Kameras viele Emotionen, Momente und Tore eingefangen. Besonders heiß her ging es im Untervinschger Derby zwischen Partschins und Naturns (3:0), in unserem zweiten Oberliga-Spiel zwischen Bozner FC und Tramin (2:2) fiel ein sehr kurioser Treffer, während wir in der Landesliga bei Bruneck gegen Ahrntal (4:1) und Salurn gegen Ridnauntal (2:1) vor Ort waren.