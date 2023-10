VIDEO | Pustertal taumelt, Bozen rafft sich langsam auf

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia kommt so langsam in Fahrt. Am Sonntag konnte die Foxes gegen Wien gewinnen. Der HC Pustertal – geplagt von vielen Ausfällen – musste sich hingegen zu Hause Fehervar geschlagen geben. Es war die 3. Pleite der Brunecker in Folge. Die Highlights der beiden Partien gibt’s hier.