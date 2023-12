VIDEO | Pustertals alarmierende Pleite und Bozens nächster Sieg

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Gemütslage bei Südtirols Klubs der ICE Hockey League könnte unterschiedlicher kaum sein: Während es beim HCB Südtirol Alperia, der sich am Mittwoch in Wien durchsetzte, wie am Schnürchen läuft, schrillen beim HC Pustertal nach der Heimniederlage gegen den HC Innsbruck die Alarmglocken. SportNews liefert die Höhepunkte der Partien.