Der HC Pustertal hat es im zweiten Spiel gegen Olimpija Ljubljana nicht geschafft, das ersehnte Playoff-Ticket zu lösen. Stattdessen gibt es nun am Donnerstag in Bruneck (19.30 Uhr) ein Entscheidungsspiel. "Wir waren nicht gut genug vorbereitet", sagte HCP-Trainer Kasper Vuorinen nach der 2:6-Pleite in Slowenien. Seine weitere Analyse sowie alle Highlights zum Spiel liefern hier. - Foto: © youtube.com