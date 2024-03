VIDEO | Selbst dieser unglaubliche Save kann Bozen nicht retten

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es war eine ganz bittere Halbfinal-Niederlage, die der HC Bozen am Samstagabend kassiert hat: Gegen Salzburg verpassten es die Foxes in der ausverkauften Sparkasse Arena, ins Finale einzuziehen. Stattdessen gab es eine 1:4-Niederlage, weshalb die Foxes am Dienstag in das alles entscheidende Spiel 7 in Salzburg gehen müssen. Am Samstag sorgte Goalie Sam Harvey mit einer Monster-Parade für tosenden Jubel – doch am Ende war auch dieser Save zu wenig. Die Highlights des Spiels.