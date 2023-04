VIDEO | Sinner, Alcaraz und ein Ballwechsel der Superlative

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner ist in der Nacht auf Samstag (MEZ) ins Endspiel des Masters-Turnier in Miami eingezogen. Im Semifinale gegen Carlos Alcaraz gab es im ersten Satz einen Ballwechsel der Superlative, den Sinner am Ende für sich entschied. Diese Szenen werden in jedem Tennis-Jahresrückblick wiedergespielt werden.