VIDEO | So emotional reagiert Eishockey-Bruneck auf das Aus

Der HC Pustertal durchlebte nicht nur während dem dramatischen 4:5 gegen Fehervar ein Wechselbad der Gefühle. Zweigeteilt war auch die Stimmung unmittelbar nach dem Playoff-Aus in den Katakomben der Intercable Arena. Ivan Deluca spricht von "unglaublichen Schritten", Daniel Glira richtet emotionale Worte an die Fans, während Präsident Erich Falkensteiner bereits ein Ziel für kommende Saison vor Augen hat. In diesem Video haben wir Stimmung und Stimmen in Bruneck zusammengefasst. - Foto: © youtube.com