VIDEO | So episch war das Duell zwischen Sinner und Alcaraz

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben sich in der New Yorker Nacht ein Viertelfinal-Match für die Geschichtsbücher geliefert. Am Ende setzte sich der Spanier nach mehr als fünf Stunden durch. Wie spektakulär, wie hochklassig, wie atemberaubend das Spiel war, zeigen diese Highlights.