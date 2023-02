VIDEO | So feiert Burgstall seine WM-Heldin Nadya Ochner

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Mittwoch hat sich Nadya Ochner mit Aaron March in Georgien den Weltmeistertitel im Team-Slalom geschnappt. Für die 29-jährige Snowboarderin aus Burgstall ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Am Donnerstagabend wurde sie in ihrer Heimatgemeinde dementsprechend gefeiert. Unzählige Gratulanten - darunter Bürgermeister Othmar Unterkofler und ASV-Burgstall-Präsident Ivo Schenk - fanden sich in der Sportzone ein und ließen das Snowboard-Ass hochleben. Wir waren mit einer Kamera vorort und haben die Bilder eingefangen.