VIDEO | So genial bringen Freestyler den Schnee zum Schmelzen

Südtirols Freestyler machen gemeinsame Sache! Auf Einladung des Ahrntaler Weltklasse-Freeriders Markus Eder versammelte sich nach dem Corona-Lockdown mehr als ein halbes Dutzend der besten Ski-Akrobaten des Landes am Klausberg. Sie bauten sich einen Snowpark, ehe sie dort im Anschluss über mehrere Tage hinweg ihr Können zeigten und so den gemeinsamen Saison-Kehraus zelebrierten. Neben Eder selbst waren mehrere Weltcup-erprobten Athleten, wie etwa Ralph Welponer oder Tobias Sieder, bei der „Super Spring Sesh 2020“ am Start. Dabei rausgekommen ist dieses atemberaubende Video.Die Einzelheiten lesen Sie auf