Am Wochenende startete die Naturbahnrodel-Elite in ihre neue Weltcupsaison. Wir liefern hier die spektakulärsten Bilder des zweiten Renntags in Umhausen, an dem Alex Gruber und Evelin Lanthaler den Teambewerb gewannen (SportNews berichtete).Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz