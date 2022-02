VIDEO | So wird Olympia-Held Omar Visintin zuhause gefeiert

Omar Visintin ist wieder daheim. Der Snowboarder hat am Sonntagmorgen in Peking die Koffer gepackt und wurde am Abend in seiner Heimatgemeinde Algund feierlich empfangen. Er kam mit einer Silbermedaille und einer Bronzenen von den Olympischen Spielen in China zurück. Diese Erfolge wurden bei seiner Ankunft von Familienmitgliedern, Freunden und großen Teilen der Dorfbevölkerung gebührend gefeiert.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz