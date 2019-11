VIDEO | Spieler von Ex-FCS-Trainer Zanetti rastet aus

In der Serie B kam es am Samstag beim Spiel zwischen Ascoli und Venezia zu einer verrückten Szene. Nikola Ninkovic, eigentlich ein Schlüsselspieler von Ex-FCS-Trainer Paolo Zanetti bei Ascoli, will unbedingt den gegebenen Elfmeter schießen, darf aber nicht. Daraufhin ist er so sauer, dass er sich sofort auswechseln lässt. Am Ende trennen sich die beiden Klubs mit 1:1. In der Tabelle liegt das Team von Paolo Zanetti nach elf Spieltagen auf Rang acht, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz.Die Einzelheiten lesen Sie auf