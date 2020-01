Der HCB Südtirol Alperia hat am Dienstagabend gegen die Black Wings Linz einen enorm wichtigen 3:2-Sieg gefeiert. Matchwinner war einmal mehr Zauberer Sebastien Sylvestre. Für den HCB gibt’s keine Verschnaufpause: Bereits am Freitag gastiert in der Eiswelle ab 19.45 Uhr der Villacher SV.Die Einzelheiten lesen Sie auf