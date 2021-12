VIDEO | Tollhaus „Eiswelle“: Das Derby aus Sicht der Fans

Das Derby zwischen dem HC Bozen und dem HC Pustertal hatte alles, was ein solches Spiel ausmacht: Rasantes Tempo, harte Checks, enorme Spannung, viele Tore – und eine Stimmung, die es so in Südtiroler Sporthallen nur äußerst selten gibt. Die 3525 Zuschauer haben die Eiswelle am Dienstag in ein Tollhaus verwandelt. SportNews hat sich vor, während und nach dem Spiel umgehört, die Stimmen der Fans eingeholt und die großen Emotionen eines denkwürdigen Eishockeyabends eingefangen.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz