VIDEO | Torhüter-Fauxpas: Unglaubliche Szene in der Serie D

In der Serie D hat es am Wochenende eine Szene gegeben, die seitdem in ganz Italien viral geht. Im Spiel zwischen Matese und Avezzano (Gruppe F) ist ein Tor gefallen, das Seltenheitswert hat. Was war passiert? Der Matese-Keeper fiel über einen eigenen Verteidiger und glaubte dennoch, dass er einen Freistoß bekommen hat. Nachdem er den Ball auf den Boden gelegt hatte, nahm das Unheil seinen Lauf – und das auch noch in den Schlussminuten. Matese verlor mit 0:1. Die Szene gibt’s im Video ab Minute 2.00.