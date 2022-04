VIDEO | Tour of the Alps führt durch Südtirol

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Dienstag maßen sich die besten Rad-Asse der Welt im Rahmen der 2. Etappe der Tour of the Alps. Dabei ging es von San Martino di Castrozza über Auer, Kaltern und dem Mendelpass bis nach Lana. SportNews war am Gampenpass live vor Ort und hat die Durchfahrt der Athleten dokumentiert.