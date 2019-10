VIDEO | Traumtor-Alarm in der höchsten schwedischen Spielklasse

Kaum zu glauben, was dem Schweden Nils Höglander beim 5:1-Sieg seines Teams Rögle BK über Djurgardens IF gelang: Der 19-jährige Flügelstürmer spielte auf dem Weg zum 2:0 mit dem gegnerischen Gehäuse Doppelpass, ehe er den Puck gefühlvoll auf seine Kelle schaufelte und aus einem schier unmöglichen Winkel am verdutzten Torhüter vorbei in die Maschen schob. Ein Tor, so schön, man möchte es am liebsten heiraten.Die Einzelheiten lesen Sie auf