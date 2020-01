2 Jahre lang war Südtirol bei Weltcup-Slaloms der Damen nicht vertreten. Nun hat sich aber die Grödnerin Vivien Insam von 2 langwierigen Verletzungen erholt und bestritt in Zagreb erstmals wieder ein Rennen auf der Weltcup-Bühne. Wie sie ihr Comeback erlebt hat und was sie sich für die Zukunft vornimmt, erklärt sie in unserem Video.Die Einzelheiten lesen Sie auf