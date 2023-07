VIDEO | Von Juve zum FCS: Neustart einer Achterbahnkarriere

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Daouda Peeters galt international lange als riesengroßes Mittelfeldtalent. Mit seinen 24 Jahren hat er bereits für Sampdoria, Standard Lüttich und Juventus gespielt - bis ihn eine seltene Krankheit völlig aus der Bahn geworfen hat. Nun will er beim FC Südtirol neu durchstarten. In diesem Video stellt sich der Belgier selbst vor. Dabei gewährt er tiefe Einblicke in seine bewegte Laufbahn und verrät zugleich, welcher belgischer Fußballstar ihm es besonders angetan hat.