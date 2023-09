Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In einer großen Video-Serie nehmen wir die fünf Südtiroler Teams in der Alps Hockey League etwas genauer unter die Lupe. Heute an der Reihe: Der Hockey Club Gherdëina. Hannes Kasslatter und Simon Pitschieler verraten, wer der bessere Fantacalcio-Taktiker ist und was er jeweils vom anderen gerne hätte. Außerdem spricht Matteo Luisetti mit einem Augenzwinkern über seine beiden "Hater" im Kader.