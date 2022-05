Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Pünktlich am Montagabend ist der neue SportNews-Spitzler wieder da. In der Landesliga bleibt es nach wie vor hochspannend, sowohl im Aufstiegs-, als auch im Abstiegskampf. Im SportNews-Spitzler sehen sie alle Tore der Partien Bruneck - Albeins (3:0), Freienfeld - SC Passeier (2:2) und Eppan - Latsch (1:0). Außerdem mit dabei: Alle Tore von der Partie Stegen gegen Lana am letzten Spieltag der Oberliga.