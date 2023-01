VIDEO | Wierer ist auch auf dem Snowboard pfeilschnell

Der Weltcup zuhause in Antholz ist erfolgreich bestritten, bis zur Weltmeisterschaft in Oberhof sind es noch zwei Wochen hin - also hat sich Biathlon-Star Dorothea Wierer am Dienstag eine Auszeit genommen und die schmalen Langlaufskier gegen ein breites Snowboard getauscht. Bei schönstem Sonnenschein raste sie die Pisten im Fleimstaler Skigebiet Alpe Lusia/Bellamonte runter. Viel Zeit bleibt Wierer aber nicht mehr zum Abschalten, bereits Ende der Woche startet Italiens Biathlon-Nationalteam die WM-Vorbereitung mit einem Trainingslager in Ridnaun. Videoquelle: Dorothea Wierer/Instagram - Foto: © youtube.com