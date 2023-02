Kommende Woche steigt in Oberhof das ganze große Jahres-Highlight der Biathlon: Die Weltmeisterschaft! Im Vorfeld bereitet sich Italiens Auswahlteam im Ridnauntal auf die Medaillenjagd vor. Wir waren im Quartier der Azzurri und haben uns mit Cheftrainer Alex Inderst sowie den WM-Hoffnungsträgerinnen Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi & Co. unterhalten. "Wir sind startklar", so der allgemeine Tenor. - Foto: © youtube.com