VIDEO | WM – ja oder nein? Jetzt spricht Lukas Hofer

Lukas Hofer galt jahrelang als der beste Biathlet Italiens und als eine der großen Medaillenhoffnungen der Azzurri bei der WM in Oberhof, die in der kommenden Woche beginnt. Doch der Montaler hat seit zehn Monaten kein Biathlonrennen mehr bestritten. Eine hartnäckige Sehnenentzündung im Schienbein setzte ihn seit Saisonbeginn außer Gefecht, nun trainiert „Luki“ aber wieder und arbeitet akribisch auf sein Comeback hin. Dieses strebt er am Wochenende im IBU-Cup in Obertilliach an und will dort noch auf den WM-Zug aufspringen – allerdings nicht um jeden Preis, wie er uns bei einem Trainingsbesuch im Ridnauntal verraten hat.