Am Wochenende wurde in der Oberliga der letzte Hinrunden-Spieltag ausgetragen. Dabei haben Brixens Stefan Senoner und Lanas Luca Sorrentino noch zwei Traumtore erzielt. Wir haben die Highlights der folgenden Partien: Lana vs. Stegen (1:1), Virtus Bozen gegen Brixen (2:2) und Tramin vs. Anaune (1:1).Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz