Der Slalom schreibt in dieser Saison seine eigenen Gesetze. Selten zuvor ging es an der Spitze der Disziplin so bunt durcheinander. Während man in den vergangenen Jahren noch die Bilder von Dominanz und Konstanz gewohnt war, werden nun bei jedem Start die Karten neu gemischt. Dadurch eröffnen sich Vinatzer auch in Peking ungeahnte Chancen.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz