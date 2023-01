Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Alex Vinatzer ist dort zurück, wo er schon in den letzten Jahren stets war: In der Weltspitze. Beim Slalom in Adelboden zeigte der Grödner, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Eine Erfolgsgeschichte haben auch Lucas Brathen und Atle Lie McGrath geschrieben. Vor 2 Jahren haben sich die Norweger im Riesentorlauf schwer verletzt, jetzt stehen sie im Slalom ganz oben.