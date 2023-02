Vinatzers bitterer Ausrutscher und die Schweizer WM-Party

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der WM-Riesentorlauf war so kräftezehrend wie bisher nur ganz wenige in diesem Winter. Am Ende feierte die Schweiz einen Doppelsieg – und der Südtiroler Alex Vinatzer musste eine bittere Pille schlucken. Wir liefern die Stimmen zum Freitagsrennen!